Zum Jubiläum 50 rote Rosen

Lorsch.Als Hermann Schmitt in den 1960er Jahren als Gitarrist der Gruppe „Blackies“ in der Blauen Grotte in Heppenheim auftrat, hat er sich in das Herz seiner heutigen Ehefrau Gudrun gespielt. Die gebürtige Wächtersbacherin wuchs bei ihrer Oma in Hambach auf und arbeitete damals als Köchin im Stadtgraben in Heppenheim.

Hochzeit mit 18 Jahren

Als Gudrun und Hermann Schmitt am 16.

