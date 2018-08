Anzeige

Lorsch. Das Rex besteht seit 20 Jahren. Gefeiert wird das Jubiläum des Musiktheaters, das zunächst in Lorsch beheimatet war und heute in Bensheim zu finden ist, mit einem fünftägigen Open-Air-Konzertreigen am Lorscher Kloster. „Wir sind stolz, dass wir uns mit dem Musiktheater Rex international einen guten Ruf in der Musikszene erarbeitet haben und von den Konzertbesuchern aus der ganzen Region geschätzt werden“, sagt Margit Gehrisch. Gemeinsam mit Martina Wagner führt sie engagiert den legendären Club.

Die Open-Air- Reihe startet am 14. August mit der ECHO-Preisträgerin Beatrice Egli. Am 15. August wird Suzi Quatro ihr einziges Konzert in Hessen beim 7. REX Open Air am Kloster Lorsch spielen. Gemeinsam mit seiner Band steht Gregor Meyle am 16. August auf die Bühne. Michael Patrick Kelly wird am 17. August unter anderem die Songs des neuen Albums „iD“ präsentieren. Die Abschlussveranstaltung am Kloster Lorsch bestreitet am 18. August die Rammstein-Tribute-Band Völkerball. red