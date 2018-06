Anzeige

Lorsch.Zur letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause sind Gremiumsmitglieder und interessierte Zuhörer heute in den Paul-Schnitzer-Saal eingeladen. 17 Punkte stehen auf der Tagesordnung für die Zusammenkunft, die um 20 Uhr beginnt. Zu beschließen ist unter anderem die neue Satzung für die Kinderbetreuung. Der Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses zu den Mietverträgen zwischen Stadt und Schlösserverwaltung für das Besucherinfozentrum wird anschließend ebenso aufgerufen wie der Parkplatz-Ost.

Gefahr von Vereinsamung bannen

Die Fraktionen von CDU und SPD wollen zudem einen gemeinsamen Antrag zum Thema Generationenübergreifendes Wohnen einbringen. Der Magistrat soll demnach ermitteln, welche Flächen sich in Lorsch für „innovatives Wohnen“ anbieten, so die Fraktionsvorstände Alexander Löffelholz und Dirk Sander. Zudem sollten Fördermöglichkeiten dafür erfragt werden, vom Kreis Bergstraße etwa im Rahmen des Projekts Vision 2030, regen CDU und SPD an.

Moderne Wohnkonzepte sollten den demografischen Wandel berücksichtigen und die Tatsache, dass viele aktive Senioren weder in Heimen noch alleine in „überdimensionierten Wohneinheiten“ leben wollten, erklären Löffelholz und Sander, die dabei auch vor der „Gefahr von Vereinsamung“ warnen.