Anzeige

Lorsch.Im August spielt die Theaterspielgemeinschaft in der Taverne an der Königshalle die Märchenkomödie „Der Froschkönig“ – Untertitel: „Nur für Erwachsene!“ Unser Bild zeigt eine Szene aus den Proben in der Taverne an der Königshalle. Für die acht Vorstellungen gibt es nur noch ganz wenige Restkarten, da der Ansturm bereits beim internen Kartenvorverkauf an Mitwirkende und Mitglieder des Vereins so groß war wie noch nie.

Regisseur Simon Helwig und die weiteren Verantwortlichen haben daher jetzt entschieden, dass es eine Zusatzvorstellung geben wird, und zwar am Montag, 27. August, 20 Uhr. Alle Karten für die Zusatzvorstellung gehen in den offiziellen Vorverkauf bei der Sparkasse in der Römerstraße, wo diese dann ab sofort zu haben sind. chm