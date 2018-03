Zuwachs fürs Klosternetzwerk

Anzeige

Lorsch.Seit fünf Jahren rührt Lorsch die Werbetrommel für sein Weltkulturerbe regelmäßig auch auf der ITB Berlin. Die Internationale Tourismusbörse ist die weltgrößte führende Fachmesse für Tourismus. Sie beginnt heute und läuft bis zum 11. März – am Wochenende ist sie nicht nur für Fachbesucher geöffnet. Die ITB sieht sich als Leitmesse der Reisebranche und führende Business-Plattform für das globale touristische Angebot. 10 000 Aussteller aus 180 Ländern aller Kontinente sind vertreten.

Das Welterbe Lorsch hat sich von Beginn an dem ausgewiesenen Themenfeld Kultur zugeordnete. Am Counter 19 der sogenannten Culture Lounge in Halle 16, wird das südhessische Mitglied der Unesco-Familie beworben. Alleine in der Kulturhalle der ITB zeigen sich fast 60 Aussteller von ihren schönsten Seiten, so Gabi Dewald, Leiterin des Lorscher Kultur- und Touristikamts. Weitere sechs Welterbestätten präsentieren sich ebenfalls dort.

Mittelalterküche öffnet wieder

„Auch wir haben wieder Neues im Gepäck“, so Dewald. Eine derzeit laufende Sonderausstellung, die bevorstehende Eröffnung der Mittelalterküche benachbart Lauresham sowie des ebenfalls neuen Anthropologieraumes im Schaudepot Zehntscheune bilden drei der Neuigkeiten rund um das 2014 erweiterte Welterbe. Auch ein neues Tagesreisepaket ist im ITB-Gepäck. „Das kann man wunderbar mit weiteren kulturtouristischen Highlights in der Region Bergstraße und in den Metropolregionen Rhein-Neckar oder Rhein-Main verbinden“, so Dewald.