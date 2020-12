10 000 Euro-Spende für die Sonnenkinder

Rodau.Die Mitarbeiter der Firma Zirec Kabelaufbereitung GmbH und Kumeta Kunststoff Metallverarbeitung GmbH haben in der Adventszeit reichliche Spenden für Verein Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – in Rodau gesammelt. Es wurden zwei Spendenboxen aufgestellt und jeder Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, etwas zu spenden.

Die Firma Zirec mit Standort in Bensheim ist eine Kabelrecyclingfirma und hat eine Tochtergesellschaft namens Kumeta GmbH, die aus dem Kunststoff die Füße für Verkehrsbeschilderungen herstellt. In den beiden Betrieben arbeiten zirka 90 Mitarbeiter. Die Unternehmen werden von Petra Zieringer und Walter Bernhardt geführt.

Bei den Spenden der Mitarbeiter kam eine Summe in Höhe von 1500 Euro zusammen, die von den beiden Firmen auf 10 000 Euro aufgestockt wurde. „Wir hoffen, in diesen schweren Zeiten den Sonnenkindern eine kleine Freude bereitet zu haben“, sagten im Namen der Firmenleitung Jana Bernhard (Personalleitung) und Benedikt Zeig (technischer Betriebsleiter), die die Spende an Sabine Schreiber (links) auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder in Rodau überreichten. / tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.12.2020