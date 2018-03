100 Jahre Wahlrecht für Frauen

Anzeige

Zwingenberg.Unter dem Motto „100 Jahre Frauen-Wahlrecht“ laden ASF Bergstraße und SPD Zwingenberg zum Weltfrauentag am 8. März, Donnerstag, ab 19 Uhr in den Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) in Zwingenberg ein. Dr. Regina Nethe-Jaenchen, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Kreis Bergstraße und Fraktionsvorsitzende der SPD Zwingenberg, gibt zunächst einen kurzen Überblick zur Geschichte des Kampfes um das Frauenwahlrecht. Dazu heißt es in der Ankündigung:

„Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde im November 1918 in Deutschland das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen eingeführt. Ein langer und zäher Kampf gegen alle Widerstände und Vorurteile hatte damit endlich zum Erfolg geführt. 30 Jahre nachdem erstmals in Deutschland auch Frauen wählen durften, wurde auf Initiative der Sozialdemokratin Dr. Elisabeth Selbert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Grundgesetz festgeschrieben. In Artikel 3 steht dort seit 1949: ,Männer und Frauen sind gleichberechtigt.’ Diese klare Feststellung wurde 1994 um den Satz ergänzt: ,Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.’“

Kritischer Blick

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung gehen Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht und Landtagsabgeordnete Karin Hartmann der Frage nach: „Wie steht es heute mit der Umsetzung gleicher Rechte von Frauen und Männern in der Praxis?“ Die beiden Politikerinnen werden einen kritischen Blick auf den Stand der Gleichstellung von Frauen in Politik und Gesellschaft.