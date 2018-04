129 Zeilen

Anzeige

Und in der Tat: Das will niemand – uneingeschränkte Zustimmung! Und genau deswegen wendet die Stadt Zwingenberg ja auch aus allgemeinen Steuermitteln mehr als eine Million Euro pro Jahr alleine für den Betrieb der zwei städtischen und der evangelischen Kindertagesstätte auf und bemisst die Zahl der tariflich bezahlten Erzieherinnen – allesamt ausgebildete Fachkräfte – auf Basis dessen, was das Kinderförderungsgesetz (KiföG) vorschreibt. Und deswegen richten die Einrichtungen sich konzeptionell auch nach den Vorgaben aus, die der hessische Bildungs- und Erziehungsplan macht – eben den halten die Eltern bei ihrem Vortrag übrigens wie ein Fanal in die Höhe gereckt, um dem Sozial-Ausschuss eindringlich vor Augen zu führen, um was es hier eigentlich geht: Um unsere Kinder!

Um was es allerdings bei frühkindlicher Bildung und Erziehung auch geht, das bleibt – bedauerlicherweise – immer häufiger unerwähnt. Auch am Dienstagabend im Sozialauschuss verliert darüber niemand ein Wort – die Eltern nicht, aber in der anschließenden Sitzung auch die Damen und Herren Kommunalpolitiker nicht: Wie ist es denn eigentlich um die Rolle der Eltern in Sachen frühkindlicher Bildung und Erziehung bestellt? Besteht da nicht auch Grund zur Sorge? Was machen Mama und Papa beispielsweise nach Dienstschluss der Erzieherinnen oder gar am Wochenende, wenn sich unvermutet ein „Bildungsfenster“ öffnet und gerade kein Fachpersonal zur Hand ist? Wohl dem, der dann eine Au-pair-Kraft hat, am besten eine aus Skandinavien, die schnitten (zumindest früher) bei den Pisa-Studien ja immer hervorragend ab. Die könnte dem wissensdurstigen Nachwuchs vielleicht einen lehrreichen Cocktail durch das geöffnete „Bildungsfenster“ reichen. Aber bitte recht flott, bevor sich die Futter-Luke wieder schließt...

Der kleine Albert hatte nichts dergleichen, weder ein Au-pair aus Skandinavien noch eine Kita auf KiföG- und Bildungsplan-Niveau. Und überdies hatte dieser Sprössling auch noch Eltern – mutmaßlich Doppelverdiener –, die sich um ihre „Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie“ im teuren München kümmern mussten. Nur so ist es zu erklären, dass aus dem Buben nix Gescheites geworden ist:

Erst mit drei Lebensjahren beginnt der kleine Albert Einstein zu sprechen. Und am Ende reicht’s dann gerade einmal für den Nobelpreis. Michael Ränker

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.04.2018