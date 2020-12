14 Zwerge wechseln in die Jugendwehr

Zwingenberg.Ein Jahr der Absagen – auch für die Florianszwerge der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg. Die Kinderfeuerwehr wollte in diesem Jahr eigentlichen ihren zehnten Geburtstag feiern und sollte überdies Gastgeber für die Kinderolympiade des Kreisfeuerwehrverbandes sein. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie mussten alle Veranstaltungen und auch die regelmäßigen Gruppenstunden abgesagt werden. So zum Beispiel auch die Stippvisite auf dem Hilfeleistungslöschboot „Hecht“ in Gernsheim am Rhein. Helmut Trautmann, ehemaliger Vorsitzender des Feuerwehrvereins und nach wie vor Leiter der von ihm mitgegründeten Florianszwerge, und sein Team wollen jedoch den Kontakt zu den Mädchen und Jungen im Grundschulalter nicht völlig verlieren und sind in diesen Tagen nun zur Bescherung unterwegs: Für jeden Florianszwerg gibt’s ein Weihnachtsgeschenk.

Optimistisch ins neue Jahr

Das nächste Treffen ist ebenfalls terminiert und findet – vorausgesetzt, die Corona-Krise macht den Akteuren keinen neuerlichen Strich durch die Rechnung – am 30. Januar ab 15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt. Dann sollen die Kinder der Geburtsjahrgänge 2010 und 2011, die zurzeit bei der Kinderfeuerwehr registriert sind, in die Jugendfeuerwehr zu Jugendwart Stefan Diefenbach und seinem Team wechseln.

Eigentlich hätte die alljährliche Übernahme von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier erfolgen sollen, doch die musste Corona-bedingt ebenfalls abgesagt werden. Immerhin 14 Jungs wechseln vom Team Trautmann zum Team Diefenbach.

Sogar zwei Neuzugänge

Helmut Trautmann freut sich über die Treue „seiner“ Kinder und Eltern zu den Florianszwergen: „Obwohl in diesem Jahr nicht viel möglich war, ist kein Kind abgemeldet worden – ganz im Gegenteil: Wir haben sogar zwei Neuzugänge zu verzeichnen.“ Die Gründung einer Kinderfeuerwehr für Zwingenberg vor zehn Jahren war ein kluger Schachzug: Mittlerweile sind die ersten (ehemaligen) Florianszwerge nach einer Zwischenstation in der Jugendfeuerwehr in der Einsatzabteilung der Erwachsenen angekommen und verstärken die ehrenamtlichen Brandschützer. Rund 25 Mädchen und Jungen gehören zu den Florianszwergen. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020