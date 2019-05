15 Familien feierten Erstkommunion

Zwingenberg.Aus Zwingenberg, Alsbach und Hähnlein kamen die Kinder, die am Sonntag in der katholischen Kirche Mariae Himmelfahrt zur Erstkommunion gingen. 15 Familien feierten erstmals mit der ganzen Gemeinde Jesus Christus im Zeichen des heiligen Brotes. Seit Herbst lernte man in mehreren Gruppen neue Jesusgeschichten kennen und überlegte, wie Teilen, Vertrauen und Versöhnen im Alltag gelingen kann. Durch die Mitfeier der Gottesdienste haben die Kinder sichtbare Spuren in der Kirche hinterlassen. Manche möchten die Verbundenheit durch Messdienerdienste fortsetzen. Pfarrer Äneas Opitek dankte den Gruppenleiterinnen Nicole Etteldorf, Janna Lustig, Ildigo Zengövari und Henriette Cosmor für ihr Engagement und ihre Ideen. / df

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.05.2019