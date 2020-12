170 000 Euro für das Stadtpark-Projekt

Zwingenberg.Bereits im Jahr 2011 wurde die Stadt Zwingenberg mit ihrem einzigen Ortsteil Rodau in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen aufgenommen. Ziel des Programms ist es, eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinwesen zu fördern. Mit der finanziellen Förderung durch das Land Hessen wurde beispielsweise das Alte Rathaus in Rodau saniert und das Alte Rathaus in Zwingenberg als Erweiterung der Stadtbücherei sowie als neues Domizil für die Spielerei Bergstraße hergerichtet. Auch die Renovierung des Alten Amtsgerichts in der Kernstadt war ein Projekt der Dorferneuerung.

Abgespeckte Variante

Noch nicht in Angriff genommen wurde die Umgestaltung und – sozusagen – die „Renovierung“ – des Stadtparks. Dafür gibt es zwar ein Konzept mit konkreten Vorschlägen, die sich – würden allesamt umgesetzt – auf Kosten von 950 000 Euro belaufen würden. Aber in Zwingenberg sind sich Politik und Verwaltung im Klaren darüber: Eine Investition in dieser Größenordnung gibt der städtische Geldbeutel nicht her.

Einige Teil-Projekte sollen jedoch trotzdem realisiert werden – und um diese zu fördern gab es jetzt aus den Händen von Landrat Christian Engelhardt einen Förderbescheid für die Umgestaltung des Zwingenberger Stadtparks an Bürgermeister Holger Habich. Mit einer Fördersumme von rund 140 000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm soll der bei Bürgern und Gästen beliebte Stadtpark von Gestaltungsmängeln befreit werden. Schwerpunkte der Baumaßnahmen sind die Um- und Neugestaltung des Rathausvorplatzes und eine barrierefreie Herrichtung der Wege im gesamten Stadtpark. Erste Maßnahmen, wie etwa die Erneuerung des Gehwegs, konnten bereits umgesetzt werden. „Es ist wichtig, alte Städte wie Zwingenberg als lebens-, sehens- und besuchenswerte Orte zu erhalten. Durch die Fördermittel des Landes konnte hier bereits viel erreicht werden. Die Umgestaltung des Stadtparks macht Zwingenberg noch attraktiver“, so der Landrat bei seiner Stippvisite in Zwingenberg. Auch der Zwingenberger Bürgermeister Holger Habich freute sich über die Fördermittel: „Wir haben einiges geplant. Die Treppenanlage soll saniert werden und wir versuchen, die im Park verteilten Denkmäler neu anzuordnen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020