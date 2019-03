21 Trainer betreuen 790 Turner

Zwingenberg.Mit knapp 50 Mitgliedern platzte der kleine Versammlungsraum im Obergeschoss der Jakob-Delp-Halle fast aus den Nähten. Aber wenn die mitgliederstärkste Abteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) zur Abteilungsvollversammlung einlädt, sollte das keine Überraschung sein. Da sind rund sechs Prozent der insgesamt 790 Mitglieder eigentlich eher wenig.

Aber Abteilungsleiterin Anette Klüber-Meyer weiß, dass Mitgliederversammlungen nicht gerade zu den beliebtesten Veranstaltungen gehören und freute sich daher besonders über das volle Haus. Auch kann die Abwesenheit von Mitgliedern darauf hindeuten, dass alle mit dem Angebot und den Leistungen des Vereins zufrieden sind.

Ohne Schnick-Schnack

Das scheint bei den TuS-Turnern der Fall zu sein, denn in der einstündigen Versammlung, die von Anette Kübler-Meyer gewohnt stringent und ohne Schnick-Schnack durchgezogen wurde, gab es weder bei den durchgängig einstimmigen Wiederwahlen des Vorstandgremiums, noch beim Punkt Verschiedenes einen Hauch von Kritik. Es läuft bei der Turnabteilung.

Eine kritische Anmerkung gab es, aber die betraf externe Einflüsse. Wie jeder Verein müssen auch die Turner Beiträge an ihren Dachverband abführen. Im vergangenen Jahr waren das 818 Euro. Dieser Betrag wird sich aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung in diesem Jahr verdoppeln und wird auch im kommenden Jahr noch einmal steigern.

Mitgliederzahl steigt

Anette Kübler-Meyer machte keinen Hehl daraus, dass ihr das nicht gefällt, zumal sie den Nutzen für die Arbeit vor Ort nicht erkennen kann. Aber sie gestand auch ganz pragmatisch ein, dass es wenig Sinn mache, sich im Nachhinein zu beschweren, wenn man selbst an der Hauptversammlung nicht teilgenommen habe, was möglich gewesen wäre.

In ihrem Bericht verwies die Abteilungsleiterin auf die kontinuierlichen Mitgliederzahlen. Seien es 2016 noch 680 Mitglieder gewesen, habe sich die Zahl 2017 auf 760 und Ende des vergangenen Jahres auf 790 erhöht. Dabei sei nicht zu vergessen, dass es auch in der näheren Umgebung ein großes Angebot gebe, verwies sie auf die TSV Auerbach mit 1484 Mitgliedern in den Abteilungen Turnen und Gymnastik und die SSG Bensheim mit 1100 Mitgliedern. Die 1621 Turnerinnen und Turner beim TV Fürth seien dagegen mit der gewissen konkurrenzlosen Lage zu erklären.

Betreut werden die TuS-Turner von insgesamt 21 Übungsleitern bei den Erwachsenen und sieben Übungsleitern bei den Kindern und Jugendlichen. Neun der Übungsleiter verfügen über eine B-Lizenz, was mit einer Sportlehrerausbildung vergleichbar sei. Unterstützt werden die Übungsleiter bei den Kindern von acht Helferinnen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, von denen vier als Übungsleiter-Assistent ausgebildet sind.

Im Schnitt beschäftige die Abteilung 22 Personen, was mit all den damit verbundenen Verwaltungsarbeiten mit einem kleinen Mini-Unternehmen vergleichbar sein und „am wenigsten Spaß macht“, so Anette Klüber-Meyer.

Ladenhüter und Renner

Nachdem im vergangenen Jahr die Halle samstags frei geworden war, hat es nach Ostern mit Fitness-Mix ein neues Angebot gegeben, das anfangs gut gelaufen sei, aber nach den Sommerferien nicht mehr in Schwung kam und dann mangels Beteiligung eingestellt wurde. Auch das Outdoor-Angebot „Von Kneip zu Kneip“ (von der Kneip-Anlage Zwingenberg zur Kneipanlage Alsbach) am Samstagvormittag stieß auf zu geringe Nachfrage.

Gut gelaufen ist dagegen das Outdoor-Angebot am Mittwochabend auf dem neuen Sportplatzgelände, dessen Wiederholung in diesem Jahr möglich ist. Ein absoluter „Renner“ ist der Kurs „Hot Iron“ am Mittwochabend, der trotz Zuzahlung voll ist und auch Nachrücker keine Chance haben. Auch für den neuen Zumba-Kurs, der am 7. März startet, liegen fast 30 Anmeldungen vor.

Solide finanziert

Die Abteilungsleiterin dankte allen Beteiligten, die dieses Angebot möglich machten und insbesondere auch Irene Domsel von der Geschäftsstelle, die das Angebot koordiniere, sich um die Abrechnung kümmere und den Mangel verwalte.

Um sie etwas zu entlasten werde für die Geschäftsstelle dringend eine Unterstützung benötigt, wobei dieses Engagement auch mit einem Entgelt verbunden sei, so Kübler-Meyer.

Wenn das sportliche Angebot stimmt, stimmen auch die Finanzen, konnte die die Abteilungsleiterin von einer soliden finanziellen Basis der Abteilung berichten. Dass sowohl im Turn- als auch in REHA-Bereich ein Plus erwirtschaftet wurde, ist auch einer erfolgreichen Beteiligung am Heinz-Lindner-Preis zu verdanken. Hier hatte sich die TuS-Abteilung mit ihrem Präventions- und Gesundheitssport-Angebot beworben und aus dem Stand den dritten Platz belegt, was der Abteilung neben der Urkunde auch 1000 Euro in die Kasse spülte.

Bodenläufer wird erneuert

Dank sagte Kübler-Meyer in diesem Zusammenhang auch dem Kreis Bergstraße, der die Ausbildung für Übungsleiter im REHA-Bereich finanziell unterstütze.

Dank der guten wirtschaftlichen Situation soll in diesem Jahr endlich der Bodenläufer in der Halle erneuert werden.

Grundsätzlich begrüßt wurde von den Mitgliedern die Idee eines Aktionstages, mit dem sich die Abteilung der Öffentlichkeit vorstellen möchte.

Hingewiesen wurde noch auf die Jahreshauptversammlung des ebenfalls von Anette Kübler-Meyer geleiteten Gesamtvereins am Freitag, dem 5. April, ab 19 Uhr in der Jakob-Delp-Halle.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019