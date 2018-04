Anzeige

Zwingenberg.Aus Zwingenberg, Alsbach und Hähnlein stammen die 24 Kinder, die in der katholische Kirche Mariae Himmelfahrt zur Heiligen Kommunion gingen. In den Monaten zuvor erfolgte die Vorbereitung auf den bedeutenden Tag. In vier Kleingruppen, geleitet von Kerstin Schierle-Arndt, Jürgen Heidemann, Alexandra Axt, Bianca Rippert, Nina Janich, Katja Korn und Patrick Nickel, beschäftigte man sich mit dem Leben von Jesus, feierte die Versöhnung und betete das Vaterunser. Pfarrer Äneas Optitek hielt den Gottesdienst und Christian Gärtner spielte die Orgel. Unser Bild entstand vor dem Fest. / df