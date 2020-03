2500 Euro für die Sonnenkinder erlaufen

Rodau.Eine stattliche Spende in Höhe von 2500 Euro für die Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – ist das Ergebnis eines Spendenlaufes, denn Tom Grad vor einigen Wochen rund um den Bensheimer Badesee organisiert hat. Wie Sibylle Meyer für den Verein, der im Zwingenberger Stadtteil Rodau einen Begegnungshof für Kinder mit und ohne Handicap betreibt, mitteilt, traf sich zu dem Event an einem Sonntagvormittag im Februar ein bunt gemischtes Publikum am Bensheimer Badesee. Sportler im Laufdress, Zuschauer, Sponsoren und Fans – und dazwischen drei Esel und ihre Begleiterinnen.

Anlass war der Spendenlauf rund um den Badesee, den Tom Grad zu Gunsten der Sonnenkinder veranstaltete. Eine Runde hat eine Länge von ziemlich genau 1,4 Kilometer, 30 Runden ergaben in etwa die Marathondistanz. Die Teilnahme war freiwillig und jeder lief, so viel er konnte. Die Spende von einem Euro pro Runde kam den Sonnenkindern zugute. Sponsoren stellten die nötige Verpflegung und warmen Tee zur Verfügung.

„Es ist nicht entscheidend wie viele Runden ihr laufen wollt, sondern dass der gute Zweck für die Sonnenkinder eure und auch meine Motivation ist“, so Tom Grad. So machten sich nach dem Startschuss nicht nur viele Läufer auf den Weg, sondern auch die drei Esel Igor, Jonas und Jenny vom Sonnenkinder-Begegnungshof setzten sich in Trab. Ihre fünf Eselführer – darunter auch Frederic, ein Begegnungshof-Kind – führten die Langohren ganze vier Runden um den Badesee. Natürlich wurden sie dabei auch immer wieder von Läufern überholt, aber am Ende nach einer letzten Runde im strammen Jogging-Tempo kamen sie glücklich am Ziel an. Anschließend bestand die Möglichkeit noch ein wenig zusammen zu sitzen und sich zu erholen.

Die Elterninitiative Sonnenkinder bedanken sich bei Tom Grad für seine Engagement und bei allen Läufern für die stolze Spendensumme von 2500 Euro. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020