26-Jährige mit 3,5 Promille am Steuer

Seeheim-Jugenheim.Wegen einer Trunkenheitsfahrt in Seeheim-Jugenheim wird sich eine 26-Jährige aus Pfungstadt strafrechtlich verantworten müssen, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Weil die junge Frau zu schnell mit ihrem Auto unterwegs war, fiel sie am frühen Sonntagmorgen einer Streife der Polizeistation Pfungstadt auf. In der Straße „Im Waldwinkel“ in Seeheim-Jugenheim hielten die Polizisten die 26-Jährige an. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch fest, der sich durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von über 3,5 Promille bestätigte. Die Fahrt endete für die 26-Jährige auf der Polizeistation, wo sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019