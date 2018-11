26-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Zwingenberg.Ein 26 Jahre alter Mann hat am Donnerstag zwei Polizisten der Polizeistation Bensheim leicht verletzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen, in der weiter berichtet wird: Die Streife war zur Unterstützung des Ordnungsamts Zwingenberg an der Anschrift des späteren Tatverdächtigen eingesetzt. Kurz vor 14 Uhr trafen die Beamten im Obertor ein. Der 26-Jährige befand sich nach ersten Erkenntnissen bereits außerhalb des Anwesens und ging direkt nach der Ankunft der Polizisten auf diese los. Bei der anschließenden Festnahme verletzte er die Einsatzkräfte an der Hand. Beide wurden anschließend im Krankenhaus ärztlich betreut, ein Beamter musste seinen Dienst einstellen. Der Grund für die Amtshilfe war ein Termin wegen der bevorstehenden Räumung der Wohnung des 26 Jahre alten Mannes. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018