32 000 Besucher in dieser Saison

Jugenheim.Die Freibad-Saison in Jugenheim ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Ursprünglich hatte der Betrieb bis zum 30. September laufen sollen, was dann aber doch verkürzt worden war.

Nach bisher vorliegenden Angaben der Gemeinde wurde das Bad in diesem Jahr rund 32 000 Mal besucht. Insgesamt sei die Saison trotz der Corona-bedingten Einschränkungen sehr gut gelaufen. Die Badegäste hätten sich durchweg froh und glücklich gezeigt, dass überhaupt geöffnet werden konnte, und seien beispielsweise von der Regelung, dass in den drei abgesperrten Bahnen immer nur an der rechten Seite geschwommen werden durfte („Kreisschwimmen“) sehr angetan gewesen.

Eine endgültige Saison-Bilanz will die Gemeinde Anfang der kommenden Woche veröffentlichen. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020