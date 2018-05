35 Rodauer machten beim Großputz mit

Anzeige

Dass die Aktion „Sauberes Rodau“ mit Blick auf rund tausend Einwohner nicht zu einer Massenbewegung geworden ist, ernüchtert die VVR-Vorsitzende Christiane Weiß nicht: „Unsere Dorfgemeinschaft ist gut und die Bürger machen bei Projekten immer gerne mit“, die Resonanz auf die Aktion bezeichnete sie als gut. Wie immer ist es dann aber bis zum Beginn einer Aktion doch spannend, wer wirklich Zeit hat und mit anpacken kann. Christiane Weiß scheint jedenfalls einen guten Draht zu Petrus zu haben: Bei anfänglichem Sonnenschein und durchweg angenehmen Temperaturen ließ es sich recht gut arbeiten.

Werkzeug im Bollerwagen

Einige Helfer versammelten sich schon bereits um 10 Uhr am Treffpunkt Sportplatz, es kamen aber immer noch welche nach. Die „Profis“ brachten im mitgeführten Bollerwagen eigene Arbeitsgeräte mit. Säcke und Handschuhe lagen auf einem der Tische am Sportplatz bereit. Während sich die ersten Aktiven ans Unkraut zwischen den Pflastersteinen am Sportplatz machten, suchten eine Frau und ihre Tochter noch nach Unterstützung und weiteren Helfern, die bereit waren mit ihr die Runde zu machen. Was die Resonanz beim turnusmäßigen Termin betrifft ist Christiane Weiß zufrieden. „Eigentlich haben wir hier eine stabile Anzahl an Personen, die die Aktion unterstützen“, weiß sie aus der Vergangenheit.

Während sich die Helfer noch am Sportplatz versammelten, mähte Kurt Schmidt dort bereits eifrig das Gras. Neben dem VVR hatten die Jugendfeuerwehr, der Sportclub und Mitglieder des Ortsbeirats zugesagt. Die Jugendfeuerwehr übernimmt seit einiger Zeit bei der Aktion die Patenschaft für zwei Spielplätze, die es zu reinigen gilt, und auch das Feuerwehrgerätehaus mit angrenzendem Gelände ist ein Thema. Geputzt wurde bei der Aktion unter anderem auch die Lagerhalle.

Gemeinsames Mittagessen

„Ich denke, wir werden das heute in zwei Stunden schaffen“, sagte der zweite Vorsitzende des VVR, Stefan Rechner, zu Beginn einer Teilnehmerin. Mehrere Gruppen, die vor allem Eltern und Kindern bestanden, machten sich am Einsatztag auf in Richtung Hähnlein, Fehlheim und Zwingenberg bis zur Brücke, um an diesen drei Wegen für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. In der „Babbelstubb“ im Alten Rathaus ging es diesmal nicht zur Sache, denn hier sind aktuell Bauarbeiten im Gang.

VVR-Vize Stefan Rechner hatte zunächst mit der Einteilung der Gruppen und der Ausgabe von Material und Werkzeugen zu tun. Danach legte er selbst Hand an und sagte dem Unkraut rund um die Halle den Kampf an. Alles, was die Helfer einsammelten, wurde an der Lagerhalle deponiert. Den Abtransport übernahmen die Bauhofmitarbeiter des Zweckverbands Kommunale Dienste Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg. Bereits einige Tage vor dem Termin für den Frühjahrsputz hatte der VVR zum Obstbaumschnitt an die Obstbaumallee eingeladen.

Traditionell endete die Säuberungsaktion um die Mittagszeit mit einem gemeinsamen Essen an der VVR-Lagerhalle. Auf der Speisekarte stand Deftiges, genau das Richtige nach harter Arbeit. Bekocht wurden die Aktiven von Josef Galler.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.05.2018