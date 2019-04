4000 Ostereier zur Belohnung

Zwingenberg.Rund 4000 Eier hatte Hans Wiesenthal für das Ostereierschießen der Privilegierten Schützengesellschaft (PSG) Zwingenberg geordert. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die alle an den Mann und die Frau bringen“, sagte er.

Bereits früh tummelten sich etwa 60 Personen auf dem Schießstand und legten an. Darunter waren auch vier Jugendliche, die sich für den Schießsport interessieren. Die Resonanz auf die Veranstaltung sei sehr gut, hieß es im Verein. Geschossen wurde – wie gewohnt – in der Schießanlage in der Tagweide, in diesem Jahr hatten die Schützen sogar drei Tage mehr Zeit, um ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen.

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens lud die PSG Zwingenberg nicht nur zum traditionellen Ostereierschießen sondern gleichzeitig zu einem „Glücks-Preisschießen“ ein. Neben den normalen Zielscheiben, wurden Karten mit Zahlen ausgegeben. Traf man auf die Kreuzungslinie von vier Zahlen, durfte man sich über die Summe aus allen vieren freuen.

Bei den Ringen galten die Zahlen 8 und 9 für je ein Ei und ab der Zahl zehn gleich für zwei bunte Exemplare. Wer wollte, konnte die Glücksscheiben unbegrenzt nachkaufen, ständig gab Hans Wiesenthal wieder neue Karten aus. Die Ausrüstung – Luftgewehre, Scheiben und Munition – stellte die PSG. Kassenwart Wiesenthal hatte reichlich zu tun und gab nach der Auswertung der Scheiben die Ergebnisse gleich in den Laptop ein.

Am heutigen Gründonnerstag (18.) ist der Abschlusstag. „Da wird es hier bestimmt ganz schön eng“, freute sich ein Vereinsmitglied schon auf die zu erwarteten Gästen. Auf der schmalen Mauer lagen bereits viele der Ziel- und Glücksscheiben, während die Schützen das Ziel in zehn Metern Entfernung ins Visier nahmen, auflegten und schossen. Sieben Helfer des Vereins standen bereit, um zu assistieren. Zwischendurch bot die Küche einiges zur Stärkung und auch hier hatten die Helfer viel zu tun.

Die besten 25 Schützen dürfen sich am 10. Mai über diverse Sachpreise freuen, die sie im Rahmen einer speziellen Feier im Zwingenberger Adlersaal mit nach Hause nehmen. Ab 20 Uhr startet die Jubiläumsfeier, bei der die Siegerehrung vorgenommen wird.

Parallel zum Ostereier- und Glücksschießen fand das traditionelle und ebenso beliebte Pokalschießen der Zwingenberger und Rodauer Vereine statt. cf

