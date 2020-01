81-Jährigen beim Geldwechsel beklaut

Zwingenberg.Ein bislang noch unbekannter Dieb hatte es auf einen 81-Jährigen abgesehen und brachte ihn um Bargeld. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, sprach der der Kriminelle den Zwingenberger am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heidelberger Straße an und bat ihn darum, Geld zu wechseln. Der hilfsbereite Senior holte daraufhin sein Portemonnaie heraus und suchte nach den passenden Münzen.

Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Der Täter lenkte ihn jedoch geschickt ab und entwendete unbemerkt 180 Euro aus dem Scheinfach des Geldbeutels. Mit der Beute suchte der Täter anschließend das Weite. Dem 81-Jährigen fiel die Tat erst später auf. Bei dem Fliehenden soll es sich um einen 25 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben. Er war stämmig, hatte gebräunte Haut, einen „Bürstenschnitt“ und wird von Zeugen als „südländisch“ beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hat akzentfreies Deutsch gesprochen.

Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020