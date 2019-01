900 Spiele als Mittel gegen Langeweile

Zwingenberg.Die hessischen Weihnachtsferien lassen zum Glück genug Zeit, die Spiele, die das Christkind gebracht hat, ausführlichst auszuprobieren. Wer sich danach wieder nach neuen Spielen sehnt, ist in der Spielerei genau richtig aufgehoben, die mit über 900 verschiedenen Spielen bei jedem Geschmack keine Langeweile aufkommen lässt.

Wer die Ferien nicht abwarten kann, der kann bereits am Freitag, 11. Januar, den monatlichen Spieleabend besuchen, der für jedermann offen ist. Am letzten Freitag in den Ferien treffen sich begeisterte Spieler um 20 Uhr in den Räumen der Spielerei und probieren verschiedene Spiele aus.

Vorher beginnt der offene Spielenachmittag für Jung und Alt. Der wöchentliche Spieletreff findet jeden Dienstag statt von 15 bis 17 Uhr im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) in der Klostergasse 5a in Bensheim. Im Januar treffen sich am 8., 15., 22., und 29. die Spielefreunde. Hier handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Spielerei Bergstraße.

Erst nach Ferienende startet wieder die zweiwöchentliche Veranstaltung „Spielen für Kinder aus aller Welt“ mit betreuten Spielen. Alle interessierten Kinder sind am 22. Januar ab 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Spielerei eingeladen zu kommen. Alle diese Angebote sind kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg, Marktplatz 1 – direkt über der Bücherei. Besucher sind immer willkommen. red

Info: Mehr Informationen unter www.spielerei-bergstrasse.de.

