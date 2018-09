Ökumene lädt Senioren ein

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg sowie die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt laden ihre Senioren auch in diesem Jahr wieder zum Ökumenischen Adventsnachmittag ein. Veranstaltungsort ist am ersten Adventssonntag – dabei handelt es sich dieses Mal um den 2. Dezember – ab 14.30 Uhr das Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22). Der Zugang zum Saal erfolgt über den Hof des Gemeindehauses und ist mittels einer Rampe auch barrierefrei möglich. In der Einladung der Ökumene heißt es:

„Wir freuen uns auf gemütliche Stunden zusammen mit unseren Senioren. Da keine persönlichen Einladungen verschickt werden bitten wir darum: Machen Sie sich gegenseitig auf den Adventsnachmittag aufmerksam.“ red

