Anzeige

Rodau.Exakt 2176 Euro stellten Cornelia und Martin Giebeler jetzt dem Kinderhilfswerk „World Vision“ zur Verfügung, das zur Veranstaltung von Sponsorenläufen aufgefordert hatte, um mit deren Erlösen Kindern in Afrika, Asien und Lateinamerika Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Die beiden Rodauer hatten sich in den Dienst der guten Sache gestellt und kürzlich einen solchen „Sechs-Kilometer-Lauf für das Recht auf sauberes Trinkwasser“ im Zwingenberger Stadtteil veranstaltet.

Fast 30 Personen nahmen bei schönstem Wetter an der Initiative teil, joggten oder walkten mit und hatten anschließend eine schöne Zeit im Garten der Giebelers. Die Organisatoren sagen „herzlichen Dank an alle, die sich für diese gute Aktion eingebracht und sich gemeinsam mit uns solidarisch mit vielen Kindern in der Dritten Welt gezeigt haben, die oft täglich sechs Kilometer oder mehr laufen müssen, um Trinkwasser für die Familie zu holen - eine lange Strecke“.

Laut Angaben von Word Vision beteiligten sich weltweit über 40.000 Läufer an der Aktion, in Deutschland waren es fast 5000. In Rodau wurden von den nahezu 30 Teilnehmern insgesamt 170 Kilometer erlaufen – keine Zahl, die sich durch 6 (Kilometer) teilen lässt, aber der „krumme“ Wert ist schnell erklärt: Auf der von den Giebelers festgelegten Runde gab es sowohl eine Abkürzung wie auch eine Sonderschleife. „Wir hatten am entscheidenden Wegepunkt jedoch einen Streckenposten, dem nichts verborgen blieb, und der die Gelegenheit nutzte, sauberes Wasser zu verteilen.“