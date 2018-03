Anzeige

Zwingenberg.Der Freundeskreis Pierrefonds-Zwingenberg lädt für den morgigen Freitag, 16. März, 20 Uhr zu einem Lichtbildervortrag ein. Ulrich Leist (Waldsee) referiert im Alten Amtsgericht zum Thema „Drôme, Ardèche, Camargue: Frankreichs fantastischer Süden“. Wie Vorsitzende Dr. Christine Baldauf schreibt, ist der Eintritt frei, Gäste sind willkommen. In der Ankündigung heißt es weiter:

„Wir lassen uns vom Palais idéal, dem Lebenstraum eines kleinen Landbriefträgers, verzaubern, befahren halsbrecherische Höhenstraßen im Vercors, wo uns bis in den Frühsommer Nebel und Schnee erwarten, um schließlich in der lieblichen Drôme Provencale in ein Paradies von Blüten und Gerüchen einzutauchen. In den Schluchten der Ardèche waren in der Steinzeit bereits Jäger und Sammler unterwegs und haben uns in der Grotte Chauvet überwältigende Höhlenmalereien hinterlassen. Am Gardon lassen wir uns vom großartigen Aquaedukt beeindrucken, bevor wir in der Camargue den schwarzen Stieren und den rosa Flamingos begegnen.“ red