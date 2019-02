Ab heute Gymnastik für die Wirbelsäule

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet in Kooperation mit dem Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg Präventionskurse an. Sie finden montags im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt.

Im Kurs Wirbelsäulengymnastik stehen gymnastische Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen auf dem Programm. Wirbelsäulengymnastik eignet sich zur Vor- und Nachsorge bei Rückenschmerzen, Verspannungen und Bandscheibenschäden. Der Kurs beginnt am heutigen Montag, 18. Februar, um 17.45 Uhr.

Genauso gesund ist Pilates-Yoga, eine Mischung aus Yoga und Rückengymnastik. Dieser Kurs beginnt am nächsten Montag, 25. Februar, um 18.45 Uhr. Am selben Tag beginnt um 19.45 Uhr auch ein Pilates-Kurs. Informationen und Anmeldungen gibt es unter der Rufnummer 06251/17296-15 oder auf der Webseite der Kvhs Bergstraße. red

