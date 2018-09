Ab Hinkelstein fahren Busse statt Straßenbahnen

Alsbach.HEAG mobilo nutzt die Herbstferien, um an der Nord-Süd-Achse ihres Straßenbahnnetzes Arbeiten an den Gleisen durchzuführen. Auf den Linien 7 und 8 zwischen der südlichen Endehaltestelle Am Hinkelstein in Alsbach und dem Luisenplatz Darmstadt fahren deshalb ab diesem Samstag, 29. September, bis einschließlich 14. Oktober Busse statt Bahnen.

An insgesamt vier Stellen zwischen den Haltestellen Rhein-/Neckarstraße in Darmstadt und Alsbach am Hinkelstein werden die Trassen saniert. Alle genannten Arbeiten erfolgen montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr. Insbesondere die Gleisarbeiten werden durch den erforderlichen Maschineneinsatz mit Lärm verbunden sein:

In der Neckarstraße zwischen Rhein- und Hügelstraße erfolgen Schweiß- und Schleifarbeiten.

Zwischen den Haltestellen Eberstadt Friedhof und Eberstadt Frankenstein wird ein Gleiswechsel ausgetauscht.

An der Haltestelle Eberstadt Frankenstein werden im Bereich der Haltestelle die Gleise erneuert.

Zwischen Eberstadt und Jugenheim erfolgen Gleisstopfarbeiten.

Zusätzlich wird an der Endhaltestelle Alsbach Am Hinkelstein ein Fußgängerüberweg eingerichtet, damit Fahrgäste die Haltestelle besser erreichen können.

Keine Fahrräder mitnehmen

Zwischen Luisenplatz und Am Hinkelstein fahren Busse statt Bahnen. Die Ersatzbusse fahren zwischen Luisenplatz und Eberstadt Frankenstei im Fünf-Minuten-Takt, nach Alsbach fahren die Busse alle zehn Minuten. Die Mitnahme von Fahrrädern und der Verkauf von Fahrkarten sind in den Ersatzbussen leider nicht möglich.

Durch den Ersatzverkehr ändern sich auch die Haltepunkte der Linien 7 und 8 auf dem Luisenplatz, alle übrigen Haltestellepunkte auf dem Abschnitt bis Alsbach werden an Ersatzorte verlegt:

Haltestellen werden verlegt

Luisenplatz – Straßenbahnen der Linien 7 und 8 Richtung Arheilgen ab Platz 3, Ersatzbusse der Linien 7 und 8 Richtung Alsbach ab Platz 5.

Rhein-/Neckarstraße – Richtung Luisenplatz am rechten Fahrbahnrand

Eschollbrücker Straße – nördlich der Kreuzung am Fahrbahnrand

Prinz-Emil-Garten und Bessunger Straße – Donnersbergring, auf Höhe der Goethe-, bzw. Bessunger Straße

Landskronstraße – Richtung Luisenplatz – Haltepunkt Linie R Richtung Hauptbahnhof (Rüdesheimer Straße), Richtung Eberstadt südlich der Kreuzung am rechten Fahrbahnrand

Lincoln-Siedlung– entfällt

Marienhöhe bis Katharinenstraße – am rechten Fahrbahnrand

Friedhof – Richtung Luisenplatz am Haltepunkt der Linie EB, Richtung Alsbach am rechten Fahrbahnrand

Frankenstein – Haltepunkte der Linie EB

Mittelschneise – am Fahrbahnrand der Seeheimer Straße

Malchen bis Alsbach Beuneweg– am Fahrbahnrand der Alten Bergstraße red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.09.2018