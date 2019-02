Ab Montag Pilates und Yoga

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet in Kooperation mit dem Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg zwei neue Kurse im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg an. Am Montag, 25. Februar, beginnt Pilates-Yoga, eine Mischung aus Ganzkörpertraining und Yoga. Dieser Kurs findet ab 18.45 Uhr statt.

Anschließend läuft ab 19.45 Uhr Pilates, ein Training, das Atemtechnik, Kraftübungen und Stretching zu harmonischen, fließenden Bewegungen verbindet. Die Teilnehmer müssen eine Gymnastikmatte mitbringen.

Informationen und Anmeldungen bei der Kvhs Bergstraße per Telefon: 06251/17296-15 oder auf der Webseite. red

