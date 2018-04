Abschied erst nach drei Zugaben

Anzeige

Zwingenberg.Blaues Licht und Nebel auf der Bühne, so begann das Konzert von Café del Mundo im ausverkauften Theater Mobile. Die mystische Stimmung im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts war der Hintergrund für „Oblivion“, einen der bekanntesten Tangos von Astor Piazzolla. Auch in der Bearbeitung von Jan Pascal und Alexander Kilian, den beiden Musikern von Café del Mundo, war das Stück nahe am Original: melancholisch, beinahe traurig.

Aber trotz des ruhigen Einstiegs waren die Gäste sofort hellwach und begeistert von der Gitarrenkunst des Duos. Sie sollten in den folgenden mehr als zwei Stunden noch Steigerung erleben, die bisweilen atemlos machten. „Dance Of Joy“ war der Titel des Konzerts, dem die beiden Musiker mit ihren Flamenco-Gitarren alle Ehre machten. Mitreißende Eigen-Kompositionen waren zu hören, Jazz-Standards von Chick Corea und klassische Stücke von Komponisten wie Manuel de Falla, Enrique Granados oder Paco de Lucia – immer in einer Bearbeitung, die die Handschrift der beiden Musiker trug.

Während sie spielten, waren sie in ständigem gegenseitigem Blickkontakt, als ob sie einen Dialog führten, sich gegenseitig herausforderten oder umschmeichelten. Ihre Spielfreude war raumgreifend, und so mancher Gast, der einen guten Blick auf die Hände der beiden Musiker hatte, mochte sich gefragt haben, wie es möglich sein kann, fünf Finger so unabhängig voneinander und in atemberaubenden Tempo zu bewegen, als ob sie nicht zu einer Hand verbunden wären.