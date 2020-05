ADFC bietet Fahrradcodierung an

Zwingenberg.Trotz der Coronavirus-Pandemie bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bergstraße auch in diesem Jahr wieder Fahrradcodierungen als Schutz vor Diebstahl an.

Der nächste Termin findet am kommenden Samstag, 30. Mai, statt. Veranstaltungsort ist in der Zeit von 10 bis 13 Uhr bei „Rad & Tat“ in Zwingenberg (Walter-Möller-Straße 1). Nach den Pfingstfeiertagen können Fahrradbesitzer ihr Vehikel auch bei Matthias Gehrmann nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 06201/8716788.

Für die bevorstehende Aktion in Zwingenberg gelten angesichts der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus die üblichen Hygiene- beziehungsweise Kontaktregeln – auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes darf nicht verzichtet werden. Überdies gibt es Folgendes zu beachten:

Nur die Räder von angemeldeten Personen werden codiert.

Nach der Anmeldung bei Yasmina Wegfahrt per E-Mail yanafiel@gmx.de wird dem Interessenten eine genaue Uhrzeit für die Codierung genannt.

Alle zur Codierung benötigten Formulare sollten – wenn möglich bereits ausgefüllt – mitgebracht werden.

Dazu gehören ein Eigentumsnachweis oder eine Eigentumserklärung,

ein persönlicher Codiercode, der vorab bereits unter www.fa-technik.adfc.de/code/ein ausgesucht werden kann.

Den Codierauftrag findet man unter www.adfc-hessen.de/service/codierung/Codierauftrag.pdf – er ist vorab auszufüllen und mitzubringen, das Duplikat bleibt beim Antragsteller.

ADFC-Mitglieder bezahlen für diesen Service 10 Euro, Nichtmitglieder 13 Euro, hat das Fahrrad einen Akku, dann sind 2 Euro zusätzlich fällig. Durch die Codierung erhält das Rad eine dauerhafte „Adresse“ und der Eigentümer kann, wenn die Polizei es nach einem Diebstahl wiederfindet, sehr schnell ermittelt werden. Außerdem haben Diebe es schwer, das Rad zu verkaufen: Flohmärkte – auch im Internet sind für Diebe sehr riskant, da die Polizei bei einer Kontrolle sofort erkennen kann, ob der Nutzer des Rades auch dessen Eigentümer ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020