Anzeige

Zwingenberg.Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet am Samstag, 30. Juni, von 10 bis 13 Uhr, bei „Rad und Tat“ (Walter-Möller-Straße 1) eine Codierung von Fahrrädern an. Durch die Codierung werden Angaben über den Besitzer verschlüsselt am Fahrrad angebracht. So werden das Weiterverkaufen gestohlener Räder erschwert und das Wiederfinden erleichtert.

Für 13 Euro - ADFC-Mitglieder zahlen zehn Euro- wird das Fahrrad markiert. Unter: https://bit.ly/2tgrkPX, kann der Code selbst ausgedruckt werden. Mitzubringen ist außerdem ein Eigentumsnachweis, zum Beispiel der Kaufvertrag oder die Rechnung. Falls dies nicht vorhanden ist, muss eine Eigentumserklärung mitgebracht werden.

Um den Prozess zu erleichtern, kann der Codierauftrag unter: https://bit.ly/2K9XJ4p zu Hause ausgefüllt, gedruckt und mitgebracht werden. pb/pl