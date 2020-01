Alphornklänge und Auktion

Alsbach-Hähnlein.Nur noch an zwei Wochenenden sind die Karikaturen von Horst Haitzinger im „Museum in der Anstalt“ in Hähnlein (Gernsheimer Straße 36) zu sehen. Wie der Museumsverein Alsbach-Hähnlein schreibt, „wird dann eine unserer erfolgreichsten Ausstellungen seit 1982 vorbei sein. Die Besuche, die Gespräche, die Kommentare, die Eintragungen im Gästebuch, das Spendenaufkommen haben in einer für uns ungewohnten, enormen Größenordnung stattgefunden. Dies grandiose Erlebnis wird noch lange bei allen Beteiligten im Verein nachwirken.“

Den Schlusspunkt setzen die Veranstalter am kommenden Sonntag, 26. Januar, mit dem ersten Teil einer zweiteiligen Finissage: Gegen 16 Uhr wird ein Alphornquintett auftreten und neben Blues und Rock auch Alpenländisches spielen.

Der zweite Teil der Finissage folgt dann am 2. Februar, Sonntag. Ebenfalls gegen 16 Uhr wird ein signierter und mit einem kleinen Kommentar versehene Kunstdruck der letzten von Horst Haitzinger gezeichneten Karikatur versteigert.

Der Versteigerungserlös und die Spenden beider Sonntage werden vom Museumsverein wiederum als Spende an die Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. weitergegeben. Diese Organisation ist weltweit unterwegs, um Kinder mit Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten zu operieren und um ihnen wieder zu einem schönen Gesicht zu verhelfen. Bewirtet werden die Museumsbesucher mit Wasser, Apfelsaft, Kaffee und Wein sowie Gebäck.

Geöffnet ist die Werkschau an den beiden letzten Wochenende wie folgt: freitags von 16.30 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 13.30 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter den Rufnummern 06257/5389 oder 06257/5623. Der Eintritt ist frei. red

Info: www.museum-alsbach- haehnlein.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020