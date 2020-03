Altenzentrum Seeheim benötigt dringend 3000 Schutzmasken

Seeheim.Seit dem 23. März müssen Mitarbeitende in Deutschlands Altenpflegeheimen wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Die 16 Altenpflegeheime von Mission Leben, zu denen auch das Altenzentrum Seeheim gehört, brauchen insgesamt 3000 dieser Schutzmasken. „Leider sind diese in der großen Anzahl derzeit nicht zu bekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sozialdienstleiterin Julia Ulrich, die weiter schreibt: „Deshalb bitten wir Sie: Nähen Sie für die Mitarbeitenden Mund-Nase-Schutzmasken, damit wir unsere Bewohner weiter gut betreuen können!“

Laut Robert-Koch-Institut haben auch Mund-Nase-Schutzmasken aus Baumwollstoff einen Virus-abwehrenden Effekt. Eine erfahrene Person kann mit der Nähmaschine binnen zirka 15 Minuten eine Maske nähen, Personen mit weniger Vorerfahrung können es in zirka 20 Minuten schaffen. „Jede Maske zählt“, heißt es. Und so funktioniert’s:

Interessierte informieren Sozialdienstleiterin Julia Ulrich (06257/ 9712-202) oder deren Mitarbeiterin Simone Hörauf (06257/9712-205), wie viele Masken sie nähen wollen.

Die Einrichtung stellt das benötigte Material zusammen und informieren, wann es abgeholt werden kann (Altenzentrum Seeheim,Sandstraße 85).

Die Unterstützer können auch eigene Stoffe nehmen. Es muss sich aber um 100 Prozent Baumwolle sein, das Material sollte möglichst weiß sein.

Auf der Webseite des Trägers Mission Leben gibt es eine Anleitung. www.mission-leben.de/seniorinnen-und-senioren/mund-nasen-schutzmasken/

Genährt werden die Mund-Nasen-Schutz-Masken am besten mit einer Nähmaschine.

Anschließend sollen die Masken schnellstmöglich zurück in die Einrichtung abgegeben werden.

Die Materialien für die Schutzmasken stellt die Aumühle in Darmstadt zur Verfügung, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung der Mission Leben. In der Wäscherei der Aumühle wird Wäsche dem Altenzentrum Seeheim gewaschen. Der Wäschereiwagen bringt auf seinen Fahrten Stoff und Gummibänder in alle Einrichtungen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 31.03.2020