Altersabteilung spielt Skat

Zwingenberg.Die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg weist auf ihr nächstes Treffen hin. Das gesellige Beisammensein findet am 2. Juli, Dienstag, ab 16 Uhr im Gerätehaus (Gießer Weg 12) statt. Wie Jürgen Künz, Nachfolger des langjährigen Abteilungsleiters Walter Rhein, mitteilt, werden bei dem Treffen die nächsten Termine geplant und beraten, wie bei den künftigen Treffen die Geselligkeit gepflegt werden soll.

Einige Jahre lang waren die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung begeisterte Boule-Spieler, die sich am Gerätehaus auch eine eigene Bahn errichtet haben. Die Freude an diesem Freizeitsport habe jedoch etwas nachgelassen, so Künz. Beim nächsten Treffen beispielsweise wird Skat gespielt und gewürfelt.

Grundsätzlich soll jedoch an beliebten Traditionen festgehalten werden, dazu gehören zum Beispiel auch gemeinsame Ausflüge. Auch die Partnerinnen verstorbener Mitglieder der Abteilung werden bei solchen Gelegenheiten eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.06.2019