Rodau.Seit 2012 nimmt die Stadt Zwingenberg mit ihrem Stadtteil Rodau am Programm „Dorferneuerung in Hessen“ teil. Seitdem wurden bereits etliche öffentliche und private Projekte realisiert. Mit dem Umbau und der Renovierung des Alten Rathauses im Ortsteil Rodau hat der Magistrat jetzt ein weiteres Vorhaben begonnen. Seit gut 14 Tagen läuft die Baustelle an der Rodauer Hauptstraße.

Investiert werden zunächst rund 271 000 Euro in die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und dessen barrierefreien Umbau. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der zugehörige Innenhof zu einem dörflichen Treffpunkt umgestaltet werden. Hierfür wird die Kommune im nächsten Jahr weitere 74 000 Euro ausgeben. Im Gegenzug erwartet sie insgesamt Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von 117 000 Euro.

Das ehemalige Rat- und Schulhaus Rodau wurde 1810 als zweigeschossiger, regelmäßig gegliederter Fachwerkbau im spätbarocken Stil errichtet. Es diente bis 1957 seinem ursprünglichen Zweck und beherbergt noch heute einen der ältesten Beetsäle Hessen. Zeitweilig betrieb die Sparkasse Bensheim dort eine Filiale. Nach deren Schließung wurde das Erdgeschoss zu einer Wohnung umgebaut. Später kamen die Rodauer Vereine hinzu, die einen Raum zur sogenannten „Babbelstubb“ erklärten, die als zentrale Anlaufstelle im Ort rund um die Vereinsaktivitäten dient.