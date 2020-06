Altkleider aus Container geklaut

Alsbach-Hähnlein.Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Altkleidercontainer „In der Pfarrtanne“ aufgebrochen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen den derzeitigen Kenntnisstand zusammenfasst, hebelten die Kriminellen den Behälter mit einer Eisenstange auf, um an die Textilien heranzukommen. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen. ots

