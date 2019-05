Am 30. Mai steigt das Görschel-Fest

Alsbach.Der Fußballclub Alsbach (FCA) ist am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) wieder Gastgeber des Waldfestes im Görschel neben der Asklepios-Klinik. Wie in den Jahren zuvor wird das Fest mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr beginnen. Im Anschluss (von 13 bis 16 Uhr) werden erneut die Weed-Musikanten aus Riedstadt die Besucher mit flotter Blasmusik in Stimmung bringen. Über den ganzen Tag hinweg werden viele fleißige Hände für die bekannten kulinarischen Genüsse aus der Küche sorgen: Rippchen, Bratwurst und gegrillte Haxen mit Kraut, Pommes sowie belegte Brötchen werden serviert. Die Theke bietet die üblichen Durstlöcher an. Um 13 Uhr öffnet die Kuchentheke mit Selbstgebackenem. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019