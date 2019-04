Am 5. Mai Familientag mit Vorführungen

Zwingenberg.Bekannt als „Tag der Arbeit“ wird der 1. Mai in ganz Deutschland mit guter Laune gefeiert. Bislang beteiligte sich der VdH Zwingenberg, Alsbach und Umgebung mit einem Grillfest auf dem Vereinsgelände.

Auch in 2019 lädt der Verein wieder zu Speis und Trank ein, jedoch zu einer anderen Zeit und unter einem anderen Namen. Geplant ist ein Familientag am Sonntag, 5. Mai, bei Kaffee und Kuchen sowie deftigem Grillgut und Salaten. Der Verein freut sich von 11 bis 17 Uhr auf zahlreiche Besucher, mit oder ohne Hunde – jeder ist willkommen. An diesem Tag gibt es auf dem Hundeplatz keine Verkaufsstände. Der Platz wird vollständig für Beschäftigungsmöglichkeiten der Familien genutzt.

Die Mitglieder des Vereins zeigen ab 11.30 Uhr in kleinen Vorführungen ihr Können und geben einen Einblick in das vielfältige Trainingsprogramm. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderschminken, Hüpfburg, BobbyCarRennen und Eierlaufen.

Informationen über den Verein und den Familientag finden sich auch auf der Internetseite www.vdh-zwingenberg.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019