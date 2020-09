Am Dienstag gibt’s in Rodau „Wunder“

Rodau.Die Macher des Rodauer Kinder-Kinos weisen auf ihre nächste Veranstaltung hin, die am kommenden Dienstag, 22. September, ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils stattfindet. Dieses Mal steht der Leinwandstreifen „Wunder“ auf dem Spielplan.

Eintritt kostenlos

Dabei handelt es sich um einen US-amerikanischen Spielfilm, der 2018 in die deutschen Kinos kam. Der Film, der 110 Minuten dauert, „erzählt von den großen und kleinen Wundern auf dieser Welt. ,Wunder’ offenbart eine wunderbare, sensible Geschichte eines kleinen Jungen, der seinen Platz finden will. Ohne Altersbeschränkung richtet sich der Film an alle, die ein Happy End suchen und finden wollen. Ein herzliches Willkommen dazu vom Team des Rodauer Kinder-Kinos.“ Der Eintritt ist kostenlos. red

