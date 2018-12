Am Ende gewinnt die Besinnlichkeit

Zwingenberg.Auch in diesem Jahr stimmte die Melibokusschule Zwingenberg mit einem großen Weihnachtskonzert auf die Festtage ein. An der Veranstaltung im voll besetzten Adlersaal beteiligte sich fast die gesamte Schülerschaft mit vielfältigen Beiträgen musikalischer, darstellender und lyrischer Art. Viele Schüler der ersten bis vierten Klassen begeisterten dabei mit couragierten Soloauftritten.

Zum Einstieg ein Klassiker: Der Schulchor unter Leitung von Elisabeth Faust trällerte aus vollen Kehlen „Fröhliche Weihnacht“ und brachte damit gleich gute Stimmung in den Saal. Mit „Vor 2000 Jahren“ schloss der Chor daran ein weniger bekanntes Weihnachtslied an.

Zu den Höhepunkten des Abends zählten eine ganze Reihe von Einzeldarbietungen. An der Blockflöte waren nacheinander die Viertklässlerinnen Soraya Lakhrissi („Oh, du fröhliche“) und Greta Kaffarnik („Kommet ihr Hirten“) zu hören. Am Klavier brillierten Julian Räpple („Popcorn“), Emilia Neufeld („Fröhliche Weihnacht“) und Teresa Neufeld („Süßer die Glocken nie klingen“). Felix Arndt spielte „Jingle Bells“ auf der Geige. Die Kinder im Publikum unterstützten ihre Mitschüler mit stürmischem Applaus und „Zugabe!“-Rufen.

Weihnachtsmärchen mit Moral

Auch die dichterischen Beiträge fanden viel Gefallen. Emma und Katharina aus der 3b deklamierten gemeinsam das Gedicht „Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen“. Sarah Huber und Sarah Keil aus der 2c wurden bei ihrem Vortrag von „Die drei Spatzen“ von den Titelfiguren flügelschlagend auf die Bühne begleitet. Carla Stefes präsentierte sogar ein selbst geschriebenes Gedicht mit dem Titel „Weihnachtszeit“.

Der einzige Beitrag in Prosaform stammte von Regine Hein, Leiterin der Märchen-AG an der Melibokusschule, die ein „Weihnachtsmärchen“ mit moralischer Botschaft erzählte. Darin ging es um das Vertrauen in die eigenen Stärken und Talente und darum, sich nicht von bösen Stimmen schlechtmachen zu lassen.

Des Weiteren traten einzelne Klassen und Klassenstufen als Chöre oder Schauspielgruppen in Erscheinung. Die Klasse 3b sang ein „Rentierlied“ über Rudolph mit der roten Nase. Zum Gesang schlugen die Schüler Schellenkränze und werteten die Performance mit passenden Gesten auf. Alle trugen außerdem Nikolaus- und Wichtelmützen oder Rentiergeweihe. Die Klasse 3c führte ein musikalisch geprägtes, kurzes Stück mit dem Titel „Weihnachtshektik und Besinnlichkeit“ auf.

Die klug inszenierte Darbietung hatte den Charakter eines Stummfilms: Aus den Lautsprechern tönte Musik, die passend zur Handlung die jeweilige Stimmung vermittelte. Zu sehen war ein ständiges Abwechseln der zwei Seiten der Vorweihnachtszeit. Mal laufen die Darsteller hektisch durcheinander, tragen Einkaufstüten, das Handy ans Ohr gepresst und mit ernstem Gesichtsausdruck. Schrille Punkrock-Akkorde verdeutlichen das gestresste Treiben. Den Kontrast dazu bilden Szenen des trauten Miteinanders, etwa beim Schmücken des Weihnachtsbaums, und eine fröhliche Schneeballschlacht. Am Ende gewinnt die Besinnlichkeit: Die Gruppe versammelt sich um den Baum und es erklingen die Schlusstakte von Leonard Cohens „Hallelujah“. Weiterhin sangen die Kinder aller drei ersten Klassen die Lieder „Oh Tannenbaum“ und – zusammen mit der Klasse 2b – „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“.

Die Aufgabe der Moderation teilten sich die Viertklässlerinnen Anna Illner, Marie Huber, Samira Falk und Great Kaffarnik. Das Schlusswort hatte Schuldirektorin Ute Breuser, die allen Beteiligten dankte und vor allem den mutigen Solisten ihren Respekt aussprach. Zu guter Letzt bekamen alle Schüler Lesetüten überreicht, die sie in einer Buchhandlung mit Geschenken füllen lassen dürfen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018