Anzeige

Zwingenberg.„Krach im Hause Mozart“, so lautet der Titel eines Programms, mit dem die Schauspieler Walter und Mathias Renneisen sowie Pianistin Ekaterina Kitáeva an diesem Freitag, 23. Februar, im Theater Mobile in Zwingenberg gastieren werden. Vater Walter und Sohn Mathias Renneisen unterhalten gemeinsam mit Musikerin Ekaterina Kitáeva ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) bei einem Salonkonzert mit einem ungewöhnlichen Brieftheater. Die Mobilisten schreiben dazu in ihrer Ankündigung:

„Ich will alles beantwortet haben“, fordert Leopold Mozart von seinem Sohn Wolfgang. Mit keinem Wort habe er gesagt, wohin seine Reise gehen wird. Reisen kostet viel Geld, mahnt er den 21-Jährigen, der am 30. Oktober 1777 mit seiner Mutter aus Salzburg über Wasserburg, München, Augsburg in Mannheim angekommen ist. Nach Paris sollte Wolfgang gehen, rät der Vater, dort könne er Geld verdienen. Doch der Sohn widerspricht. Froh, dem väterlichen Zwang entkommen zu sein: „Die Zeiten sind vorbei.“ In Paris könne man nur zu Geld kommen, wenn man Klavierschüler unterrichte. „Dazu bin ich nicht geboren - ich bin Komponist“, schreibt er.

Nicht zimperlich

Nicht gerade zimperlich ging es im Hause Mozart zu. Die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn unterscheiden sich kaum von denen in anderen Elternhäusern. Nur, dass der Vater ein nicht unbekannter Komponist und Sohn Wolfgang ein Genie war. So hat der Briefwechsel vor 240 Jahren zwischen den beiden Männern Berühmtheit erlangt. Schauspieler Walter Renneisen und Sohn Mathias erweckten die Dialoge mit Verve zum Leben. Pianistin Ekaterina Kitáeva gelang es, mit ihrem virtuosen Spiel das „Brieftheater“ mit Werken von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart herauszuarbeiten.