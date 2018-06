Am Samstag Eröffnungskonzert der Sommerakademie

Anzeige

Jugenheim/Zwingenberg.Der Verein „Kultur im Schloss Heiligenberg“ weist auf die zur guten Tradition gewordene Sommerakademie hin, bei der – zum nunmehr 16. Male – wieder viele junge Meisterschüler mit ihren Dozenten und Professoren auf Schloss Heiligenberg gemeinsam musizieren.

Als Übungs- und Veranstaltungsort steht zwar Schloss Heiligenberg im Mittelpunkt, das zwei Wochen lang zum Campus wird, seit einigen Jahren leben und proben einige der jungen Musizierenden aber in dieser Zeit auch in Zwingenberg. Dort findet eines der Konzerte statt, bei denen die Lernenden und Lehrenden auftreten. In diesem Jahr ist es sogar das Eröffnungskonzert, das im ältesten Bergstraßenstädtchen gespielt wird.

Eben dieses Eröffnungskonzert, bei dem die Dozenten auftreten werden, findet am Samstag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ in Zwingenberg statt. Gespielt werden Werke von Joaquin Rodrigo und Johannes Johannes Brahms.