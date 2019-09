Am Samstag wieder Markt ums Kind

Zwingenberg.Am Samstag, 7. September, steht die Melibokushalle Zwingenberg von 14 bis 16 Uhr wieder allen offen, die Waren „rund ums Kind“ suchen. Der gleichnamige Zwingenberger Verein lädt zum nunmehr 61. Mal dazu ein, gebrauchte, gut erhaltene Kinderkleidung für das Winterhalbjahr, Schuhe, Umstandsmode, Kinderwagen, Autositze, Kinderbettchen, Bücher Spielzeug und anderes mehr zu erwerben.

Beim Markt rund ums Kind handelt es sich um eine Form des Secondhandmarktes, bei dem die Kleidung nach Größe sortiert angeboten wird. Der Verein „Rund ums Kind Zwingenberg“ tritt hierbei als Mittler zwischen Verkäufern und Kundschaft auf. Dafür werden vom Verein 15 Prozent des Verkaufserlöses einbehalten. Dieses Geld wird nach Deckung der Kosten gemeinnützigen Zwecken zugeführt, über die der Bergsträßer Anzeiger anschließend berichtet.

Auch der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf wird in voller Höhe weitergegeben. Wer den Verein unterstützen möchte, kann dies mit einer Kuchenspende tun. Die Entgegennahme von Kuchen erfolgt am Freitag, 6. September, von 17 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 7. September, von 10 bis 11 Uhr.

Nach wie vor werden noch Meldungen von Helfern entgegengenommen, Ansprechpartnerin ist Elke Zirrgiebel (Telefon 06251/789064). Als Dank für das Engagement können die Helfer bereits vor der Marktöffnung einkaufen.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Markt rund ums Kind trotz der Vollsperrung der B3 gut erreichbar ist: Wer aus Richtung Norden (Bickenbach) anreist, für den ist die Zufahrt ohnehin ungehindert möglich. Und wer aus Richtung Süden (Bensheim) kommt, der nutzt den Kreisel am Rewe-Markt, um zur K67 (Berliner Ring) am Autohaus Vogel zur Platanenallee zu gelangen. Auf ihr, der Rodauer Straße und der Walter-Möller-Straße erreicht man dann die B3 und hat so die Baustelle umfahren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.09.2019