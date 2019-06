Am Sonntag Familiengottesdienst

Zwingenberg.Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße in Alsbach, Jugenheim, Ober-Beerbach und Zwingenberg veranstaltet am Sonntag, 23. Juni, ab 16 Uhr einen Familiengottesdienst für Groß und Klein in der evangelischen Kirche in Alsbach. „Endlich Ferien – Gott auch!?“ lautet das Motto. Nach dem Gottesdienst findet um die Kirche herum ein Picknick für alle Teilnehmer statt, jeder wird gebeten etwas mitzubringen und das dann mit allen zu teilen. An Picknickdecke oder Campingstuhl wird erinnert. Für die Zwingenberger geht es gemeinsam um 15.15 Uhr zu Fuß nach Alsbach. Treffpunkt ist der Parkplatz des evangelischen Gemeindehauses in der Darmstädter Straße 22. at

