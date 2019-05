Am Sonntag Stadtführung für Kinder und Erwachsene

Zwingenberg.Am Sonntag, den 26. Mai, lädt der Zwingenberger Geschichtsverein zu einer Stadtführung ein. Dabei haben die Veranstalter als Zielgruppe Familien im Blick, also nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Beginn ist um 15 Uhr, Treffpunkt zum Start ist der Löwenplatz. Die Tour führt durch die Altstadt und endet gegen 16.30 Uhr im Museum an der Scheuergasse. Eine Anmeldung für diese Familienstadtführung ist nicht notwendig. Eltern und Kinder erkunden gemeinsam die älteste Stadt an der Bergstraße. Dabei gibt es viel Wissenswertes über die Stadtgeschichte, über das Leben in historischen Mauern und die Bräuche im Wonnemonat Mai zu erfahren. Die Führung und der Museumsbesuch sind gratis. Der Geschichtsverein freut sich jedoch über eine Spende für seine Kinder- und Jugendarbeit. red

