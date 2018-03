Anzeige

Zwingenberg.„Grenzenlos – Zeit mit Gott“, so lautet das Motto eines Gottesdienstes, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde und der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) für den kommenden Sonntag, 25. Februar, ab 18 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) einladen. Dieses Mal findet der Gottesdienst nicht im Andachtsraum im Keller, sondern eine Stunde früher als sonst und im Saal des Erdgeschosses statt, um Familien die Teilnahme zu erleichtern, schreibt Andrea Keil für das Vorbereitungsteam. In der Ankündigung heißt es weiter:

„Komm einfach so, wie du bist, in bequemer Kleidung, ohne dich einzuzwängen. Hier musst du nichts zeigen, beweisen, vorweisen – du darfst nur sein! Komm, um bei Gott loszulassen und neue Kraft zu sammeln. Wir haben bewusst den Sonntagabend für diese Zeit mit unserem Gott gewählt: Die vergangene Woche liegt hinter uns, die neue vor uns. Es soll eine Möglichkeit für Dich sein, um zu singen, zu beten und um in der Stille Gott zu begegnen, um Kraft zu sammeln und sich von Gott beschenken zu lassen.“ red