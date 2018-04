Anzeige

Zwingenberg.„Grenzenlos – Zeit mit Gott“, so lautet das Motto eines Gottesdienstes, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde und der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) für den kommenden Sonntag, 29. April, ab 18 Uhr, in den großen Saal des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22) einladen.

„Komm einfach so, wie du bist, in bequemer Kleidung, ohne dich einzuzwängen. Nimm ruhig Menschen mit, mit denen du gerne zusammen bist. Auch Kinder sind willkommen. Hier musst du nichts zeigen, beweisen, vorweisen – du darfst nur sein! Komm, um bei Gott loszulassen. Es darf eine Möglichkeit für dich sein, um zu singen, zu beten und um in der Stille Gott zu begegnen, um Kraft zu sammeln und sich von Gott beschenken zu lassen.“ red