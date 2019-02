Am Sonntag wieder „Grenzenlos“

Zwingenberg.„Grenzenlos – Zeit mit deinem Gott“, so lautet der Titel eines Gottesdienst-Angebots, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg gemeinsam mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg einlädt. Am kommenden Sonntag, 24. Februar, ist es wieder soweit. Die Akteure laden ab 18 Uhr in den großen Saal des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22) ein und schreiben in ihrer Ankündigung:

Mit Liedern und Gebeten

„Grenzenlos ist Gottes Liebe, seine Treue und sein Ja zu uns. Darum darf jeder kommen, ohne etwas vorweisen zu müssen. Darum ist jeder willkommen, Groß und Klein, Alt und Jung.“ Gefeiert wird der „Grenzenlos“-Gottesdienst „mit Liedern und Gebeten, in der Stille und mit ausgelassener Freude“. red

