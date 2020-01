Ampel am Löwenplatz bleibt, wo sie ist

Zwingenberg.Die Fußgängerampel am Löwenplatz wird nicht verlegt. Und eine weitere Querungsmöglichkeit wird es auf der Bundesstraße 3 in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg nicht geben.

Hessen Mobil sowie die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises und die Polizeidirektion Bergstraße vertreten unisono die Auffassung, „dass die Anzahl der gesicherten Querungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Ortsdurchfahrten im Zuge von klassifizierten Straßen mehr als ausreichend ist“ (Hessen Mobil).

Nach dem Magistrat hat jetzt auch die Stadtverordnetenversammlung die übereinstimmende Auffassung des Behörden-Trios „zur Kenntnis genommen“ und beschlossen, den Status quo nun doch nicht verändern zu wollen.

Keine weitere B 3-Überquerung

Die Idee, die am Löwenplatz vorhandene Fußgängerampel in Richtung Süden an die Scheuergasse zu verschieben, war im Rahmen der Debatte über die Verlegung der Bushaltestelle Löwenplatz – ebenfalls nach Süden – vor das Rathaus entstanden. Die Befürworter meinten, so mehr Sicherheit vor allem für Schüler, die künftig vor dem Verwaltungssitz in den Linienbus ein- beziehungsweise aussteigen und die B 3 queren müssen, erreichen zu können.

Kritiker indessen sahen durch eine Verschiebung die Distanz zur nächsten Fußgängerampel in Richtung Norden an der B 3-Einmündung Walter-Möller-Straße gefährlich vergrößert.

Der Kompromiss: Die Löwenplatz-Ampel darf verschoben werden, wenn auf dem B 3-Abschnitt zwischen den Einmündungen Bahnhofstraße und Alsbacher Straße eine weitere Querungsmöglichkeit geschaffen wird. Und genau dieser Idee haben die drei genannten Behörden nun eine klare Absage erteilt.

Bushaltstelle wird verlegt

Die Bushaltestelle Löwenplatz wird zwar im Zuge der B 3-Erneuerung vor das Rathaus verlagert, die Ampel bleibt aber am Löwenplatz.

Der Meinungsbildung von Hessen Mobil, der Straßenverkehrsbehörde des Kreises und der Polizei war Ende März des vergangenen Jahres eine Verkehrszählung im Kreuzungsbereich B 3/Bahnhofstraße vorausgegangen.

Das Bauamt der Stadt Zwingenberg fasst zusammen: „Die Zählergebnisse zeigen, dass die B 3 (…) eine hohe Verkehrsbelastung aufweist – vormittags 730, nachmittags 849 Kfz pro Stunde – und die Zahl der Fußgänger den erforderlichen Wert von mindestens 50 Personen pro Stunde knapp erreicht: vormittags 51, nachmittags 49 Fußgänger pro Stunde.“ An die Zählung schloss sich ein Ortstermin an.

Als „der beste Standort“ für eine „Fußgängerschutzanlage“ wurde schließlich „der alte Standort am Löwenplatz identifiziert“, heißt es in der Zusammenfassung aus dem Rathaus weiter: „Die bestehende Ampel soll deshalb dort bleiben. Eine weitere Querungshilfe (hier: zwischen Bahnhofstraße und Alsbacher Straße) wird seitens der Fachbehörde nicht befürwortet.“ Hessen Mobil, die Straßenverkehrsbehörde des Landes, listet in ihrer Stellungnahme vier „signalgeregelte Fußgängerquerungen“ auf dem B 3-Abschnitt zwischen dem Rewe-Kreisel im Süden und dem Abzweig Walter-Möller-Straße im Norden auf.

Alle 250 Meter eine Ampel

Dabei handelt es sich um die Fußgängerampeln vor dem Evangelischen Kindergarten, an der Neugasse im Bereich der Grundschule und dem Löwenplatz in der Stadtmitte sowie um die per Ampel geregelte Querung des Kreuzungsbereichs B 3/Walter-Möller-Straße.

Auf einer Strecke von rund 1100 Metern gibt es demnach alle 250 bis 300 Meter eine Fußgängerampel. Die Zahl der Querungshilfen ist aus Sicht von Hessen Mobil „mehr als ausreichend“, zumal auch aus Verkehrssicherheitsgründen für einen zusätzlichen Übergang „keine Notwendigkeit“ besteht: Auf der Strecke gebe es keinerlei Unfallschwerpunkte.

Überdies sei auf dem B 3-Abschnitt, den die Stadt für eine weitere Querungshilfe vorgeschlagen habe – also zwischen Bahnhofstraße und Alsbacher Straße – wegen zahlreicher Zufahrten, Eingänge, Parkplätze, Straßeneinmündungen und Bushaltestellen sowie wegen der Kurvenlage und nicht ausreichender Sicht „kein geeigneter Standort“ gefunden worden.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.01.2020