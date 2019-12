Amphibien sollen im Frühjahr einziehen

Alsbach.Im Schöntal oberhalb der Weinberge südlich von Alsbach wurde vor vielen Jahren ein Teich angelegt, der inzwischen verlandet und trocken gefallen ist. Er wird nun von der Ortsgruppe Seeheim-Jugenheim des Naturschutzbundes (Nabu), deren Wirkungsbereich auch Alsbach-Hähnlein und Bickenbach umfasst, als Biotop für Amphibien und andere Teichbewohner wiederhergestellt. Auch die laufende Pflege wird die Nabu-Gruppe übernehmen.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, starteten die Arbeiten nach einigen Vorbereitungen nun am ersten Dezemberwochenende. Zum Projektstart kam auch Sebastian Bubenzer, Bürgermeister von Alsbach-Hähnlein, ins Schöntal. Das Gelände befindet sich im Besitz der Gemeinde und deren Unterstützung des Projektes hat den schnellen Start noch im Dezember möglich gemacht. Ziel ist es, dass die Amphibien schon im nächsten Frühjahr das erneuerte Gewässer nutzen können. An der Bergstraße ist nach Nabu-Angaben schon Ende Februar mit den ersten Bewohnern rechnen. Finanziell wird das Projekt von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises unterstützt.

Am Samstag wurde alles für den Baggereinsatz vorbereitet: Der Schlamm im Teich erwies sich als zäh und tiefgründig. Nur mit Planken und untergelegtem Holz war er befahrbar. Der Aufwand und körperliche Einsatz der freiwilligen Helfer war sehr hoch. Einen großen Teil der Arbeit übernahmen die die Jugendliche der Jugendgruppe des Nabu.

Da auf den erneuerten Teich auch mehr Licht fallen soll – das hilft Amphibien, denn die viele Kaulquappen entwickeln sich deutlich schneller in warmem Wasser – wurden viele kleine Ahornbäume und Holundersträucher im Uferbereich entnommen und das Geäst in Wällen im Wald verbracht. Auch ein sehr großer Haselstrauch am Südufer des Teiches wurde auf den Stock gesetzt.

Am Sonntag lief der Bagger von 8 bis 16 Uhr ununterbrochen. Die Baggerarbeiten am Amphibienteich konnten vor dem Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen werden. Der Teich ist wieder frei, es sieh aber noch sehr nach Baustelle aus, denn viel Rohboden liegt frei, schreibt der Nabu. Diese Flächen sollen noch in Handarbeit geglättet werden, dann haben neu anwachsende Pflanzen eine deutlich bessere Chance auszukeimen. Bei dieser Gelegenheit werden auch noch Fledermaus- und Vogelnistkästen angebracht.

Der Nabu Seeheim-Jugenheim möchte im Frühjahr in Teilbereichen noch eine blühende Kräutermischung für Wasserränder ausbringen und die Abgrenzung zum Weg könnte – als Bestandteil eines Naturzaunes – noch blühende einheimische Sträucher vertragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019