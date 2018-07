Anzeige

Zwingenberg/Fehlheim.Die Katholischen Kirchengemeinden St. Bartholomäus Fehlheim und Mariae Himmelfahrt Zwingenberg laden Kinder der neuen dritten Klassen dazu ein, im nächsten Jahr das Fest der Erstkommunion zu feiern.

Die Vorbereitungszeit beginnt mit einem Informationsabend. Dieser findet am 8. August, Mittwoch, ab 20 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum (Heidelberger Straße 18) in Zwingenberg statt. Kinder, die noch nicht getauft sind, können im Laufe der Vorbereitung ihre Taufe feiern. Der sogenannte Weiße Sonntag 2019 als Termin für die Erstkommunion wird in Zwingenberg am 28. April und in Fehleim am 5. Mai zelebriert.

Weitere Informationen gibt es beim Pfarramt (Telefonnummer: 06251/71229) oder – ab dem 6. August – bei Gemeindereferentin Claudia Flath. red